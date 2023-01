Dakar, T5, Etapa 6: Mitchel Van Den Brink é o novo líder | AutoSport

Mitchel Van Den Brink (Iveco Iveco Powerstar/Eurol Team De Rooy Iveco) venceu a etapa de hoje dos Camiões e fez história no Dakar, já que aos 20 anos tornou-se no participante mais jovem de sempre a ganhar uma etapa nos camiões.

Na véspera do seu 21º aniversário o neerlandês venceu pela primeira vez uma etapa no Dakar batendo Janus Van Kasteren (Iveco Powestar/Boss Machinery Team De Rooy Iveco) por 35s’. Martin Macík (Iveco Powerstar/MM Technology) subiu ao pódio da etapa do dia terminando a 2m30s do vencedor.

O perdedor do dia é Aleš Loprais (Praga V4s DKR/Instaforex Loprais Praga) que perdeu 27 minutos para Van Den Brink, perdendo com isso a liderança do rali. Mitchel Van Den Brink (Iveco Iveco Powerstar/Eurol Team De Rooy Iveco) é o novo líder do Rali Dakar, mas tem apenas 37s de avanço para Loprais. Van Den Brink começou a prova em 10º, subiu para quarto na Etapa 2, para segundo na Etapa 4, e hoje ascendeu à liderança.

