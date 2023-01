Dakar T5/Camiões: Dois Praga e três Iveco na luta, Ales Loprais (Praga) mantém liderança | AutoSport

Martin Macík (Iveco Powerstar) foi o primeiro líder com Ales Loprais (Praga) por perto, com Loprais a passar para a frente na Etapa 2, manteve o comando na Etapa 3, e na quarta alargou significativamente o avanço para os segundos classificados, que foram variando, com Martin Van Den Brink (Iveco Powerstar/Eurol Team De Rooy Iveco) agora a 15m22s, com Janus Van Kasteren (Iveco Powestar) 35 minutos mais atrás. Quarto posto para Martin Macik (Iveco Powerstar) apenas a três minutos do pódio com o quinto posto ocupado por Jaroslav Valtr (Tatra Phoenix Buggyra) a 12 minutos do pódio. Dois Praga, (1º e 4º), e três Iveco (2º, 3º e 4º) na luta pelo triunfo, devendo ser deste lote que sairá o vencedor desta edição do Dakar.