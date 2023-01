Dakar, Sven Quandt: “foi acordado por todas as equipas aceitar qualquer decisão da FIA” | AutoSport

X-Raid e Q MotorSport! A primeira é sobejamente conhecida, a segunda foi criada também por Sven Quandt, e colabora com a Audi no Dakar. Ou seja, a X-Raid não poderia trabalhar com a Mini e ao mesmo tempo com a Audi, por isso Quandt criou a Q Motorsport para onde levou o ‘know how’, que a Audi utiliza. São duas equipas completamente distintas, com o mesmo ‘mentor’.

Por isso, estando ligado aos dois lados da ‘barricada’ é uma voz perfeita para explicar melhor a polémica que se instalou derivada da decisão da FIA e da ASO em ‘darem’ mais 8kW (11cv) aos Audi. E o que diz tem toda a lógica, pois não faria qualquer sentido esta decisão da FIA e da ASO ser unilateral, sem que tivesse havido antes conversas com as equipas.

Seja como for, como se pode calcular os pilotos da Toyota estão em ‘brasa’, mas Sven Quandt coloca um ponto final na polémica com uma explicação muito simples. Em declarações à italiana Rallyssimo, Quandt diz: “Caros, podem discutir isto muitas vezes, mas foi acordado por todas as equipas de topo, incluindo a Toyota, aceitar qualquer decisão da FIA. Se tivesse sido a favor de outros, a Audi tê-lo-ia aceite. Antes de escrever um comentário como este, o Nasser (al Attiyah), devia ter falado com os diretores da sua equipa na Toyota, porque todos concordámos em aceitar sem controvérsia. A propósito, está 18 minutos à frente da corrida, e disse a todos na conferência de imprensa que se sente como em casa quanto aos tipos de piso. Agora já está a queixar-se! Parece-lhes um verdadeiro comportamento de um desportista?

Sven