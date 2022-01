Dakar, Stéphane Peterhansel: “Queríamos evitar terminar no top 10…” | AutoSport

Stéphane Peterhansel e Edouard Boulanger, vencedores do Dakar do ano passado e que este ano correm pela grande novidade deste Dakar, a Audi, concederam mais de um minuto ao vencedor da Qualifying Stage, Nasser Al-Attiyah, mas o resultado é de importância secundária nesta estreia do novo Audi RS Q e-tron do Dakar: “No início do especial, quando vimos a contagem decrescente, foi bastante emocional porque temos trabalhado arduamente durante meses a fio. Abordámos esta especial suavemente, suavemente. Fizemos 20 quilómetros e começámos a corrida. Estamos a ser muito cautelosos e a manter o controlo de todos os parâmetros, mas o carro sabe bem de conduzir.

É uma experiência divertida e isso é muito importante. Confirma todos os dados que recolhemos dos testes. O carro é bom a percorrer as dunas, o que também é ótimo. Queríamos evitar terminar no top 10 para não termos de fazer uma escolha, por isso fui muito devagar”, disse.