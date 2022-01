Dakar, Stéphane Peterhansel: “pôr o carro à prova, para nos prepararmos para o próximo ano” | AutoSport

Depois dos problemas de ontem, um acidente que redundou em excesso de penalização e levou Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger (Audi RSQ e-Tron/Team Audi Sport) a ficarem muito atrasados na classificação geral, a 23h35m43s dos líderes, o vencedor em título está a preparar-se para fazer outro tipo de corrida. Até aqui, a Audi preferiu não competir antes do Dakar, só testar. O destino fez-lhes a vontade no que a Peterhansel diz respeito: “Espero que ganhemos algumas etapas antes do final do rali, mas hoje foi bastante estranho, acho que nunca comecei tão atrás no Dakar.

Hoje senti o peso do carro no mau piso, porque a areia tinha sido muito ‘agitada’. Significava que era necessária muita potência e em condições como esta é difícil comparar tempos. Agora, vamos tentar ganhar algumas especiais e pôr o carro à prova, para nos prepararmos para o próximo ano. Ontem, tivemos um problema com o chassis em que arrancámos a suspensão traseira, mas, pelo que sabemos sobre o carro, não era normal que tivéssemos um problema que nos impedisse de ficar dessa forma”.