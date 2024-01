Dakar, Stéphane Peterhansel: “o Sébastien é capaz de recuperar 10m por dia, ou até mais, se for até ao limite” | AutoSport

Stéphane Peterhansel já não tem qualquer esperança de vencer esta edição do Dakar, pelo que se dedica agora inteiramente a ajudar o seu companheiro de equipa Carlos Sainz. A Audi está a fazer uma guarda de honra a Carlos Sainz e Lucas Cruz com um carro na frente outro atrás, sempre que deu, para o que der e vier. basicamente, um indicava o caminho se houvesse dúvidas, o outro para para ajudar se for o caso: “Estávamos em primeiro, segundo e quarto esta manhã, com Chicherit no meio, que ultrapassámos. Esperei pelo Carlos durante 6 minutos à partida para o acompanhar durante toda a especial, sempre trinta segundos atrás, por precaução.

Não foi fácil para ele, porque enquanto havia carros à frente, eles estavam a colocar pistas, mas nos últimos 200 km ele abriu sozinho. Via-se que hesitava algumas vezes, o que não é muito mau quando se navega, mas mesmo assim não foi uma etapa fácil. Seria de esperar que com as nossas carreiras e os nossos anos de experiência o stress diminuísse, mas não, apesar de tudo o Dakar é uma corrida importante onde se quer fazer bem. Lembro-me que em 2021, quando ganhámos, estávamos stressados do princípio ao fim porque tínhamos medo de cometer um erro e perder a vitória. O Carlos está numa boa posição. Mas o Sébastien é capaz de recuperar dez minutos por dia, ou até mais, se for até ao limite. Por isso, percebo porque é que o Carlos está stressado. Ter 20-25 minutos é bom, mas se tivermos um problema técnico, perdemo-los muito rapidamente”.