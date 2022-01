Dakar, Stéphane Peterhansel: O dia mais ‘infernal’ na história de ‘Mr. Dakar’ | AutoSport

Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger (Audi RSQ e-Tron/Team Audi Sport) perderam todas e quaisquer hipótese de um bom resultado no Dakar depois do seu fatídico dia de ontem em que deu um toque com a roda traseira esquerda, danificando o que pensava inicialmente ser um jante. contudo, os danos eram bem mais extensos, pois roda roda ficou bloqueada e partiu e dobrou todos as mangas de eixo e braços de suspensão.

A fase inicial da etapa tinha sido interessante, já que perseguia Nasser Al-Attiyah, de perto, mas depois tudo correu mal.

Peterhansel teve que esperar pela equipa de assistência, que o levou para o bivouac, acabando com um atraso enorme, pois chegou à assistência mais de 15 minutos para lá do tempo máximo permitido. Este ano as regras permitem uma espécie de ‘super Rally’, como no WRC, em que os concorrentes podem voltar com uma grande penalização e foi isso que sucedeu a Peterhansel. Vai continuar em prova, mas um bom resultado está fora de causa.

Mas pelo menos pode mostrar agora o que vale o Audi, sem pensar na classificação.