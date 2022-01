Dakar, Stéphane Peterhansel: “o Audi RS Q e-tron é simplesmente sensacional nas dunas” | AutoSport

Stéphane Peterhansel, o recordista com 14 vitórias no Dakar, resumiu o entusiasmo que a condução inspira, depois duam prova em que cedo ficou fora da classificação geral, depois de um acidente o ter obrigado a esperar pelo camião de assistência, excedendo o tempo máximo de penalização: “Já conduzi muitos carros com conceitos diferentes no deserto, mas o Audi RS Q e-tron é simplesmente sensacional nas dunas.

A tração elétrica com seu bom binário combina perfeitamente com meu estilo de condução.” O francês, que teve como co-piloto o seu compatriota Edouard Boulanger, venceu a décima etapa com o Audi RS Q e-tron, contabilizando assim na sua carreira um total de 82 triunfos em etapas do Dakar.

No entanto, os danos iniciais deixaram desta vez os vencedores do ano passado sem hipóteses de uma boa posição na classificação geral: o piloto acertou numa pedra na segunda etapa partindo o eixo traseiro do seu carro, o que provocou danos na suspensão, tendo que esperar muito tempo pela sua equipa de assistência para a necessária reparação. A somar ao muito tempo perdido, sofreu uma penalização ao exceder o tempo máximo

da etapa, o que atirou Peterhansel para o final da classificação geral.

A partir desse momento, esta dupla disponibilizou-se para prestar todos o apoio necessário aos seus companheiros de equipa. Carlos Sainz foi diretamente um dos beneficiados, como aconteceu, por exemplo, durante a quarta e sexta etapa com repetidas trocas de amortecedores.