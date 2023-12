Dakar, Stéphane Peterhansel: “gostaria muito que a Audi terminasse com uma nota alta…” | AutoSport

Stéphane Peterhansel ganhou o Rali Dakar um total de 14 vezes. O francês venceu seis vezes ao volante de uma mota e oito vezes ao volante de um carro. E continua a arder de paixão por este clássico do rally raid. Tornar-se o primeiro vencedor do Dakar com um grupo eletrificado: É isso que atrai para Stéphane Peterhansel: “Este é provavelmente o último passo que posso dar como piloto profissional. Isso seria perfeito para mim perfeito para mim”, diz o francês de 58 anos. Para ele, trata-se do próximo grande desafio.

Os desafios têm sido a base da vida de Stéphane Peterhansel desde criança.

Quando era campeão de skate na adolescência, Stéphane Peterhansel já estava cativado pelas imagens do Dakar nos anos 80, com Cyril Neveu e Hubert Auriol a devorarem as dunas do Sara. Mas não imaginava que, 40 anos mais tarde, se sentaria no topo da montanha com 14 títulos e embarcaria num desafio tecnológico de alto nível. O seu talento e precocidade permitiram-lhe aprender rapidamente o ofício de rally-raid.

Ganhou o seu primeiro Dakar em 1991. O motociclista com o lenço azul conquistou seis títulos em oito anos a bordo de uma Yamaha. As qualidades que adquiriu numa moto foram imediatamente utilizadas quando passou para as quatro rodas: 7º na sua primeira tentativa em 1999 e vice-campeão no ano seguinte.

A primeira vitória num automóvel ocorreu em 2004, quando “Peter” se tornou o segundo concorrente no Dakar, depois de Hubert Auriol, a vencer tanto na categoria de mota como na de automóvel. Venceu com a Mitsubishi em 2005 e 2007. Depois de a empresa japonesa se ter retirado, Peterhansel juntou-se à X-Raid, mas só em 2012 é que conquistou o seu décimo título.

Nunca satisfeito, o “Monsieur Dakar” seguiu-o com outra vitória em 2013. Um novo desafio surgiu em 2015 com o regresso da Peugeot ao Dakar. “Peter” assegurou a primeira vitória do construtor francês desde o sucesso de Ari Vatanen num 405. A série prosseguiu com o 3008 para disputar um 13º título no final de um tenso duelo final com o companheiro de equipa Sébastien Loeb.

Em janeiro de 2021, acrescentou outro marco à sua carreira inigualável, tornando-se o único concorrente a vencer em África, na América do Sul e agora na Ásia. A façanha poderia ter levado a lenda do rally-raid a dar o dia por terminado. Mas o construtor automóvel Audi propôs-lhe um dos desafios mais tentadores da sua carreira: participar na conceção e desenvolvimento do primeiro veículo elétrico capaz de vencer o Dakar. As duas primeiras tentativas falharam, primeiro devido às deficiências do RS Q e-tron e depois devido a um erro de condução que causou ferimentos graves ao seu copiloto em 2023, durante a etapa 7.

Para completar esta aventura tecnológica, resta-lhe ainda uma última oportunidade no programa trienal que termina com a 46ª edição do Dakar. Acompanhado por Edouard Boulanger, o antigo “homem do mapa” da KTM e da Toyota, que se senta à sua direita desde a última vitória com a Peugeot e que está a curar as vértebras desde o acidente de janeiro passado, Stéphane Peterhansel avança com igual ambição e humildade. Com a tímida mas real esperança de conquistar o 15º troféu: “Nunca é agradável parar quando o nosso copiloto se lesiona, porque também nos sentimos culpados. A recuperação de Edouard correu bem e depressa soubemos que íamos voltar a estar juntos. Entretanto, mantive-me ocupado, participando num campeonato de motos antigas em Itália (4 vitórias, 2º lugar no campeonato!).

Depois da Baja em Espanha, recomeçamos a competir a sério no Rali de Marrocos, onde fizemos alguns bons tempos e outros menos bons. Depois disso, fiquei particularmente satisfeito com a forma como nos sentimos e pude ver que estávamos realmente à altura do desafio de competir com os melhores. Por outro lado, o carro não foi tão fiável como deveria ter sido, e isso não se deve a qualquer falha na conceção do carro. É mais uma questão de rigor na preparação e manutenção do carro, mas ainda há tempo para corrigir as coisas até ao Dakar.

Gostaria muito que este programa com a Audi terminasse com uma nota alta, porque a nossa única vitória até agora foi no Abu Dhabi Desert Challenge em 2022. Quando um fabricante líder se compromete com o Dakar, há normalmente uma fase de aprendizagem. Investem até ganharem e depois retiram-se.

Seria uma pena não ganhar o Dakar, seja qual for a equipa. Por isso, vamos manter-nos discretos porque não provámos grande coisa! Mas espero que estejamos na corrida na mesma”.

Já Edouard Boulanger, está totalmente recuperado, mas não ganhou para o susto: “Tive uma sorte tremenda no acidente de 6 de janeiro. Quando fui operado, no dia 9, garantiram-me que poderia retomar uma vida normal. Mas tive de voltar a ser um atleta de alta competição. E a recuperação foi bastante rápida, mesmo que tivesse de começar do zero. Voltei a treinar, nomeadamente no centro de desempenho da RedBull na Áustria, e depois, em maio, recebi luz verde para um recomeço total, sem limite de intensidade. Estava apreensivo quando voltei a juntar-me ao Stéphane na Baja, em Espanha. Mas mal durou meia hora e passou. Por outro lado, foi frustrante do ponto de vista desportivo, e também não fomos poupados a problemas de fiabilidade em Marrocos.

Ainda assim, confirmámos que estávamos no ritmo, mas agora gostaríamos de fazer um Dakar sem problemas, o que nunca aconteceu a nenhuma das três equipas Audi. Não podemos estar 100% serenos. Não há certezas. Temos de aceitar que esta tecnologia não está totalmente pronta para o Dakar, mas, ao mesmo tempo, nunca houve um carro tão complexo como este. O desafio é enorme, mas podemos congratular-nos por termos conseguido um consumo de energia 40% inferior ao dos nossos rivais. Quanto ao resto, ficaremos definitivamente frustrados se não conseguirmos terminar no pódio”.