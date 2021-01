Dakar: Stéphane Peterhansel ganha tempo aos adversários

Stéphane Peterhansel pretendia evitar perder terreno hoje e, como disse na segunda-feira à noite, “cada minuto é importante”. Após 63 km, o francês assumiu a liderança oito segundos à frente de Nasser Al-Attiyah e dez à frente de Carlos Sainz.

No entanto Carlos Sainz sofreu um furo após 98 km e terá assim de dar tudo para compensar o tempo perdido.

Depois de 121 km, Peterhansel continuava a liderar com Nasser Al-Attiyah a 48 seg. mas essa vantagem aumentou para seis minutos no way point seguinte. Quanto a Carlos Sainz, ficou com cinco minutos de atraso. Peterhansel pode obter uma vantagem clara na classificação geral… mas o dia ainda está longe do fim.