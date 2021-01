Dakar: Stéphane Peterhansel dá passo decisivo e vence etapa 9

Stéphane Peterhansel pretendia evitar perder terreno hoje e, como disse na segunda-feira à noite, “cada minuto é importante”. Após 63 km, o francês assumiu a liderança, oito segundos à frente de Nasser Al-Attiyah e dez à frente de Carlos Sainz.

No entanto Carlos Sainz sofreu um furo após 98 km. Depois de 121 km, Peterhansel continuava a liderar com Nasser Al-Attiyah a 48 seg. mas essa vantagem aumentou para seis minutos no way point seguinte. Quanto a Carlos Sainz, ficou com cinco minutos de atraso.

Nasser Al-Attiyah vagueou ligeiramente fora dos trilhos e sofreu dois furos no especial de hoje o que explica a perda de tempo do piloto qatari. Sainz foi também obrigado a parar para tentar reparar um problema com os travões.

Um dos destaques do dia foi Mathieu Serradori que assumiu a liderança após 354 km da etapa conseguindo mais de dois minutos sobre Stéphane Peterhansel. Giniel De Villiers seguia Serradori por 11 minutos enquanto Nasser Al-Attiyah está 12:21 atrás do líder e, mais importante, menos de dez minutos atrás de Peterhansel.

No entanto Serradori teve uma avaria perto do final o que o impediu de alcançar a vitória na etapa que parecia certa. Stéphane Peterhansel conseguiu recuperar algum tempo no final da etapa e com o azar de Serradori é assim o vencedor da etapa, com Nasser Al-Attiyah em segundo a 12 minutos e Giniel De Villiers a 12:19.

Na geral Peterhansel ganhou vantagem sobre Al-Attiyah e a diferença é agora de 17 minutos e Carlos Saina a 1h do líder.

Em atualização