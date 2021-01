Dakar, Stéphane Peterhansel: “A prioridade era não ficar preso…”

Stéphane Peterhansel registou hoje o segundo melhor tempo atrás de Nasser al Attiyah e com isso ultrapassou o seu companheiro de equipa Carlos Sainz, assumindo a liderança na classificação geral. “Hoje foi uma etapa muito bonita. O deserto era muito mais aberto. Esta manhã houve um pouco, ou melhor, muito stress, porque tivemos as primeiras dunas, o carro tinha muito combustível, o que significava que era realmente pesado. Portanto, a prioridade era não ficar preso. Depois disso, tenho de dizer que navegámos bem, o Edouard fez um trabalho realmente bom. Fizemos talvez cem metros a mais, mas não muito em comparação com o quão difícil foi a especial. Penso que os rapazes da Toyota começaram muito tarde esta manhã e por isso foram mais rápidos do que nós, porque abrimos a estrada e fizemos a navegação, por isso para quem vem mais atrás foi mais fácil, com certeza”, disse Peterhansel.