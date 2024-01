Dakar, SSV: Xavier de Soultrait vence: Polaris bate Can-Am | AutoSport

Xavier De Soultrait e o seu copiloto Martin Bonnet podem parar de suster a respiração agora que chegaram à meta. No entanto, foi por pouco que os dois franceses no seu Polaris não chegaram… à meta.

Para este Dakar, a fábrica americana deu mais um passo em frente, desenvolvendo um RZR PRO R mais leve e com maior desempenho. A receita funcionou desde o início, com a dupla da Sébastien Loeb Racing (SLR) a vencer o prólogo para dar uma antevisão do que estava para vir.

De Soultrait foi regular e consistente e aproveitou também os altos e baixos de alguns dos seus rivais, como Gerard Farrés, para chegar ao topo da hierarquia da corrida, que alcançou na noite da 7ª etapa.

Com três vitórias, João Ferreira tentou, de facto, ser desmancha-prazeres, mas o piloto português perdeu mais de uma hora no final da etapa 9.

Depois de terem vencido, respetivamente, as etapas 10 e 11, Sara Price e Jérôme de Sadeleer colocaram-se entre os candidatos. Depois de uma penalização na etapa 10, Xavier de Soultrait tinha apenas uma vantagem de pouco mais de dez minutos sobre a americana, que se colocou fora da corrida pelo título no dia seguinte ao perder mais de uma hora devido a um erro de navegação.

Quanto a de Sadeleer, quase conseguiu cumprir a sua missão, chegando a estar a três minutos do líder a 174 quilómetros da meta. No entanto, como um velho veterano do Dakar, de Soultrait aguenta-se.

Não perdeu o seu rival suíço de vista e, no final, perdeu apenas cerca de vinte segundos na geral. Assim, ganhou a sua primeira prova no Dakar. Para completar uma colheita já rica para o acampamento Polaris, Florent Vayssade, companheiro de equipa de Soultrait, venceu a última etapa especial. Foi uma aposta de sucesso para a Polaris, que pôs fim a um reinado quase incontestado da Can-Am.