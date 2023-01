Dakar, SSV T4: Vitória dramática de Eryk Goczal | AutoSport

Eryk Goczal/Oriol Mena (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo/Energylandia Rally Team) venceu o Dakar na classe SSV T4, conseguindo o triunfo apenas na última etapa da prova, depois de Rokas Baciuska/Oriol Vidal Montijano (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo/Red Bull Can-Am Factory Racing) terem perdido quase 25 minutos na fase final do dia. A vitória final foi entregue ao estreante Eryk Goczal e Oriol Mena, enquanto Baciuska e Montijano baixaram para o segundo posto da classificação geral após uma dramática etapa. A dupla Marek Goczal/Maciej Marton (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo/Energylandia Rally Team) fechou o pódio desta classe.

Estava tudo em aberto na classificação dos SSV T4, com Rokas Baciuska a entrar para a última etapa do Dakar 2023 com a liderança assente em 3:24s sobre Eryk Goczal, mas o piloto lituano perdeu muito tempo na última secção da derradeira etapa do Dakar 2023 e no final das contas, perdeu o triunfo por 16:44s para Eryk Goczal, que se estreou nesta prova.

O pai de Eryk, Marek Goczal, navegado por Maciej Marton terminou a prova nas areias da Arábia Saudita no terceiro posto, sendo seguido de Jeremias Gonzalez Ferioli/Pedro Gonzalo Rinaldi (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo/South Racing Can-Am) e Gerard Farres Guell/Diego Ortega Gil (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo/South Racing Can-Am), que fechou os cinco primeiros lugares.

Navegador de Bruno Conti de Oliveira, Pedro Bianchi Prata alcançou o sexto posto da classificação geral nesta classe.

Na etapa do último dia de Dakar, a dupla mais rápida foi Carlos Vento Sanchez/Carlos Ruiz Moreno (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo/Patriots Racing Team), que bateu por 38 segundos Cristiano Batista/Fausto Mota (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo/South Racing Can-Am).

Classificação geral SSV T4