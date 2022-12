Dakar, SSV T4: tudo completamente em aberto | AutoSport

A competição não será menos feroz entre os SSV de produção, os T4. O sexto piloto da Red Bull é nada menos que Rokas Baciuška, que teve um bom desempenho no último Dakar (3º no T4) e desde então esteve muito bem no Mundial de TT.

Nova equipa, mas a mesma categoria para o lituano, que irá novamente à luta com o catalão Gerard Farrés (2º em 2022), bem como com o clã Goczał, que serão quase garantidamente competitivos. Os irmãos Michał e Marek ganharam oito etapas entre eles no último Dakar, pelo que a estreia de Eryk, o mais jovem do Dakar, promete, pois diz-se que o jovem é ainda mais rápido do que o seu pai e o seu tio, pelo que tem o potencial de alterar o equilíbrio de forças.

Os estreantes podem também surpreender na categoria T4, por exemplo, com dois argentinos, vindos dos Quads, Nicolás Cavigliasso (vencedor de 2019) e Jeremías González (3º em 2018 e 2019). Xavier de Soultrait, que terminou a sua carreira como motociclista (7º em 2019) embarca numa nova aventura num T4 Polaris assistido pela Sébastien Loeb Racing.

Correr em SSV T3 é normalmente um trampolim para os pilotos com pedigree que querem entrar na elite, e nunca antes tantas estrelas em ascensão aproveitaram a oportunidade.

De facto, há 13 pilotos com menos de 28 anos nas listas dos T3 e T4, e a maioria já mostrou flashes de talento. Quatro deles terão 18 anos quando a corrida começar: o ‘bebé’ do plantel, o polaco Eryk Goczał; o espanhol Pau Navarro, autor de performances impressionantes no Rallye du Maroc (2º) e no Rally Andalucía (venceu); o brasileiro Bruno Conti de Oliveira, seguindo os passos do seu pai, que venceu uma etapa em 2022); e, por fim, Aliyyah Koloc, que terá de passar sem a sua irmã gémea Yasmeen, ainda a cuidar de um pulso ferido, que corre no T3. Vale a pena notar que as duas categorias mais recentes do rali também ostentam o maior contingente feminino: treze destes carros têm mulheres atrás do volante, quatro carros com tripulações 100% femininas a bordo. As senhoras também estão prontas para lutar pela glória.