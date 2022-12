Dakar, SSV/T4: Rokas Baciuska foi o mais rápido do Prólogo | AutoSport

Rokas Baciuska/Oriol Vidal Montijano (BRP Can-Am Maverick XRS Turbo) da Red Bull Can-Am Factory Racing foram os mais rápidos na estreia no Dakar 2023, com o tempo de 09:06s. A dupla bateu Cristiano Batista/Fausto Mota (BRP Can-Am Maverick XRS Turbo) da South Racing no Prólogo por dois segundos, enquanto a dupla Gerard Farres Guell/Diego Ortega Gil (BRP Can-Am Maverick XRS Turbo), também da South Racing, terminou os 13 Km com sete segundos de atraso para a dupla mais rápida do primeiro dia da prova na Arábia Saudita.

Nas três posições seguintes terminaram os polacos Goczal da Energylandia Rally Team: Eryk Goczal/Oriol Mena (BRP Can-Am Maverick XRS Turbo) terminaram com o quarto melhor tempo , seguidos de Michal Goczal/Szymon Gospodarczyk (BRP Can-Am Maverick XRS Turbo), ambos a oito segundos de Baciuska e Montijano, e Marek Goczal/Maciej Marton (BRP Can-Am Maverick XRS Turbo) a dez segundos dos líderes. No sétimo posto, a 11 segundos do melhor tempo, ficaram Nicolas Cavigliasso/Valentina Pertegarini (BRP Can-Am Maverick XRS Turbo/Caviglissio), enquanto Pau Navarro/Michael Metge (BRP Can-Am Maverick XRS Turbo/FN Speed Team e Rodrigo Luppi de Oliveira/Maykel Justo (BRP Can-Am Maverick XRS Turbo/South Racing) fecharam o top 10 neste primeiro dia de Dakar.

Pedro Bianchi Prata, navegador de Bruno Conti de Oliveira (BRP Can-Am Maverick XRS Turbo/South Racing) foi o português melhor classificado no Prólogo no 12º lugar, enquanto David Megre, navegador de Ricardo Ramilo Suarez (BRP Can-Am Maverick XRS Turbo/Scuderia Ramilo), terminou no 20º posto da tabela de tempos e Miguel Alberty, que esteve ao lado do piloto moçambicano Paulo Oliveira no BRP Can-Am Maverick XRS Turbo da Mozambique 2023, ficou-se pelo 41º posto.

Classificações Online – CLIQUE AQUI