Dakar, Etapa 8, SSV T4: Muito equilíbrio com Austin Jones na frente | AutoSport

Depois de ter liderado entre a 2ª e 4ª etapa, Austin Jones recuperou a dianteira dos SSV T4 na 7ª etapa e na 8ª manteve a margem para Gerard Farres. Tendo em conta que o polaco Michal Goczał é terceiro a 14m49s, tudo está completamente em aberto na luta por esta categoria. O anterior líder, Rodrigo Luppi de Oliveira, perdeu quase uma hora devido a um problema mecânico na 7ª etapa.

Na etapa 1 começaram a ser os polacos a dominar, por intermédio de Aron Domżała, na etapa 2 a Polónia voltou a figurar na lista de honra dos vencedores, graças a Michal Goczał, mas foi Austin Jones quem assumiu o comando da classificação geral com uma vantagem de 2m28 para Rodrigi Luppi de Oliveira.

Na etapa 3, os polacos continuaram a dominar, com outro sucesso de Marek Goczał, mas o americano Austin Jones continuava no comando da classificação geral.

No dia seguinte, na etapa 4, Austin Jones mostrava-se inabalável e os polacos continuavam a vencer tiradas, desta feita por Michał Goczał, a sua segunda este ano, tal como o seu irmão Marek!

Na etapa 5, Austin Jones foi destronado da liderança pelo brasileiro Rodrigo Luppi de Oliveira, ambos ao volante de um Can Am, ficando separados por 4m27s, com Gerard Farres a 23m28s. Na etapa 6 nova vitória de Marek Goczał, e liderança ampliada para Rodrigo Luppi de Oliveira, que a perdeu para Austin Jones logo após o dia de descanso.