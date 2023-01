Dakar, SSV T4: Luppi de Oliveira bate armada polaca | AutoSport

Na corrida dos T4, Rodrigo Luppi De Oliveira/Maykel Justo (BRP Can-Am Maverick XRS Turbo/South Racing Can-Am) conseguiram sobrepor-se aos homens da família Goczal, que no entanto continham todos por perto.

Os brasileiros chegaram na etapa 4 à liderança que mantiveram hoje, ampliando mesmo o avanço colocando-o em 16m45s face a Eryk Goczal/Oriol Mena (BRP Can-Am Maverick XRS Turbo/Energylandia Rally Team). Rokas Baciuska/Oriol Montijano (BRP Can-Am Maverick Xrs Turbo/Red Bull Can-Am Factory Racing) são terceiros, agora um pouco mais perto da frente,

Quarto posto para Gerard Farres/Diego Ortega (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo South Racing Can-Am) também eles um pouco mais perto da frente, com Marek Goczal/Maciej Marton (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo/Energylandia Rally Team) logo a seguir, a um segundo.

A completar a família Goczal estão Michal Goczal/Szymon Gospodarczyk (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo Energylandia Rally Team) em sexto, a nove minutos do quinto lugar.

Jeremias Ferioli/Pedro Rinaldi (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo/South Racing Can-Am) são sétimos na frente de Cristiano Batista/Fausto Mota (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo South Racing Can-Am).

A fechar o top 10 estão Bruno Conti de Oliveira/Pedro Bianchi Prata (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo/South Racing Can-Am).



