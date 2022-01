DAKAR, SSV T4, ETAPA: Austin Jones vence e lidera classificação | AutoSport

Austin Jones (Can-Am Factory South Racing) venceu a etapa de hoje do Dakar com o tempo 04:11:55, apenas 24s na frente do piloto brasileiro Rodrigo Luppi De Oliveira (South Racing Can-Am). Michal Goczal (Cobant-Energylandia Rally Team) terminou a etapa no terceiro lugar, a 3:36s de Jones.

O vencedor da etapa de ontem, A. Domzala (Can-Am Factory South Racing), perdeu hoje mais de 40 minutos, ficando assim sem a liderança da prova.

Luís Portela Morais e David Megre (BP Ultimate SSV Team) terminaram a etapa a 35:39s do vencedor e baixaram na classificação. São agora 11º na classe.

No final do dia, é Austin Jones que passa a liderar a classificação, com o tempo de 08:51:19, seguido de Rodrigo Luppi De Oliveira, a 2:28s e Michal Goczal (+6:39s). Gérard Farres Guell (Can-Am Factory South Racing) é quarto a 7:21s do líder da classificação e Rokas Baciuska (South Racing Can-Am) é quinto classificado, a 32:27s.

Rui Oliveira e Fausto Mota (Can Am Maverick XRS) são 21º da geral a 48m05s da frente.

