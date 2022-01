Dakar, SSV T4, Etapa: Aron Domzala na frente | AutoSport

A. Domzala (Can-Am Factory South Racing) venceram a 1ª etapa do Dakar somando 4:37:26, terminando quase dois minutos na frente de A. Jones (Can-Am Factory South Racing) com R. Luppi De Oliveira (South Racing Can-Am) a 4:02 da frente. Luís Portela Morais e David Megre (Bp Ultimate SSV Team) foram oitavos a 29:26s, sendo que na geral

A. Domzala lidera com 1:58 de avanço para A. Jones com R. Luppi De Oliveira em terceiro a 4:02. M. Goczal é quarto a 5:11 com G. Farres Guell logo a seguir a 5:24. Sexto posto para R. Baciuska que roda a 15:38, com De Sadeleer em sétimo a 24:54. Logo a seguir está Luís Portela Morais a 29:26.

