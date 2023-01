Dakar, SSV T4, Etapa 8: Sexto posto da geral para Cristiano Batista/Fausto Mota | AutoSport

Dakar, SSV T4, Cristiano Batista, Fausto Mota,

O argentino Jeremias Ferioli (South Racing Can-Am) venceu a etapa de hoje dos T4, batendo Yasir Seaidan (South Racing Can-Am) por 3m09s, com Gerard Farres (South Racing Can-Am) em terceiro a 3m18s e na geral o lituano Rokas Baciuska (Red Bull Can-Am Factory Team) mantém a liderança mas agora com menos avanço para o polaco Marek Goczal (Energylandia Rally Team) com a diferença a cair para 4m34s.

Eryk Goczal (Energylandia Rally Team) ´continuam em terceiro agora a 05m48, tendo também recuperado algum tempo ao líder, mas quem recuperou mais foi Gerard Farres Guell (South Racing Can-Am) que está agora somente a 6m19s da frente depois de ter começado o dia a 11m28s.

Jeremias Gonzalez (South Racing Can-Am) vencedor da etapa de hoje é agora quinto classificado a 42m53s, vindo do sétimo lugar.

Sexto posto para Cristiano Batista/Fausto Mota (South Racing Can-Am) a 1h17m05s eles que eram oitavo, com Bruno Conti de Oliveira (South Racing Can-Am) anterior líder da prova a 2h00m08s da frente.

FOTO ASO/DPPI Frederic Le Floch