Dakar, SSV/T4, Etapa 7: Rokas Baciuska novo líder, Rodrigo Oliveira teve problemas | AutoSport

Rokas Baciuska e Oriol Montijano (Red Bull Can-Am Factory Team) venceram a Etapa 7 1m03s na frente de Cristiano Batista/Fausto Mota (South Racing Can-Am) com Yasir Seaidan/Alexey Kuzmich (South Racing Can-Am) no terceiro lugar a 2m51s.

Na geral Rodrigo Luppi de Oliveira ficou parado ao Km 162 durante cerca de 20 minutos e com isso perdeu a liderança que pertence agora a Rokas Baciuska/Oriol Vidal (Red Bull Can-Am Factory Team) que têm agora 5m42s de avanço para Marek Goczal/Maciej (Energylandia Rally Team) com Eryk Goczal/Oriol Mena (Energylandia Rally Team) em terceiro a 6m23s. Basicamente, herdaram as posições imediatamente à frente face às que estavam ontem, o mesmo sucedendo com Gerard Farres/Diego Gil (South Racing Can-Am) que rodam a 11m28s da frente.

Quinto posto para Michal Goczal/Szymon Gospodarczyk (Energylandia Rally Team) a 18m28s, com o anterior líder, Rodrigo Luppi de Oliveira/Maykel Justo (South Racing Can-Am) a caírem para o sexto lugar. Cristiano Batista/Fausto Mota (South Racing Can-Am) são oitavos na frente de Bruno Conti de Oliveira/Pedro Bianchi Prata (South Racing Can-Am).

Classificação Online – CLIQUE AQUI