Dakar, SSV T4, Etapa 6: Seis equipas separadas por 30m, portugueses no top10 | AutoSport

Desde a 4ª etapa que Rodrigo Luppi de Oliveira/Maykel Justo (BRP Can-Am Maverick Xrs Turbo/South Racing Can-Am) lideram os T4, começaram com um avanço de 14m04s, estenderam-no para 16m45s na etapa 5, mas foram hoje apenas quintos na etapa, mas ainda assim aumentaram um pouco o avanço para o segundo classificado.

Mas houve trocas atrás, já que os segundos classificados são agora Rokas Baciuska/Oriol Vidal Montijano (BRP Can-Am Maverick Xrs Turbo/Red Bull Can-Am Factory Racing), a 20m17s, com o terceiro lugar agora na posse de Marek Goczal/Maciej Marton (BRP Can-Am Maverick Xrs Turbo Energylandia Rally Team) a 22m32, com o seu filho Eryk Goczal Oriol Mena (BRP Can-Am Maverick Xrs Turbo/Energylandia Rally Team) logo a seguir, a 23m34s.

Gerard Farres Guell/Diego Ortega Gil (BRP Can-Am Maverick Xrs Turbo South Racing Can-Am) são quintos e não estão longe, pois rodam a 27m35s da frente, com Michal Goczal/Szymon Gospodarczyk (BRP Can-Am Maverick Xrs Turbo/Energylandia Rally Team) a 33m47, o que significa que o Top 6 está separado apenas por pouco mais de meia hora.

Cristiano Batista/Fausto Mota (BRP Can-Am Maverick Xrs Turbo/South Racing Can-Am) e Bruno Conti de Oliveira/Pedro Bianchi Prata (BRP Can-Am Maverick Xrs Turbo South Racing) são, respetivamernte, oitavos e nonos da geral.

FOTO ASO/Charly Lopez