Dakar, SSV/T4, Etapa 4: Austin Jones mantém liderança, Portela de Morais sobre três posições | AutoSport

O brasileiro Rodrigo Luppi de Oliveira venceu a etapa de hoje dos SSV T4, na frente de Austin Jones com os polacos Michal Goczal e Marek Goczal em terceiro e quarto, respetivamente.

Na classificação geral, Austin Jones viu reduzido um pouco o seu avanço para Rodrigo Luppi de Oliveira, que se cifra agora em 5m13s, com o polaco Michal Goczal em terceiro 11 minutos mais atrás. O espanhol Gerard Farres é quarto a 11 minutos do terceiro lugar, com o lituano Rokas Baciuska em quinto a 16 minutos do espanhol que está no 4º lugar. Luis Portela de Morais, depois dos problemas mecânicos de ontem, subiu hoje de 14º para 11º, um dia positivo. Rui Oliveira era ontem 21º, e hoje ainda não terminou, rodava em 25º já perto do fim da etapa.