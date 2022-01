Dakar, SSV, T4: Austin Jones duplica vantagem | AutoSport

Austin Jones (Can-Am Factory South Racing) dilatou o seu avanço no Dakar. Depois de ter terminado o dia de ontem com 2m28s de avanço para o brasileiro Rodrigo Luppi de Oliveira (South Racing Can-Am) a margem subiu hoje para 05m23s, depois de Jones ter sido quarto na etapa na frente de Rodrigo Luppi de Oliveira.

O triunfo na etapa foi para o polaco Marek Goczal (Cobant-Energylandia Rally Team), que com este resultado sobe um lugar na geral.

Gerard Farres Guell (Can-Am Factory South Racing) é terceiro a 14m 04s, o dobro da margem que tinha ontem para o líder.

Quem recuperou um pouco foi Michal Goczal (Cobant-Energylandia Rally Team) que está agora a 15m54s da frente. Mais info quando possível.