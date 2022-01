Dakar, SSV, T4: Andreas Mikkelsen capotou, danificou o roll bar e abandonou | AutoSport

A aventura de Andreas Mikkelsen no Dakar acabou. Um acidente no seu OT3- 03 da Red Bull Off-road team USA em que danificou o roll bar impede-o de prosseguir no Dakar: “Estou triste, o Rally Dakar acabou para nós. Danos no roll bar significam que não podemos continuar devido às questões de segurança. Quero agradecer à Red Bull pela oportunidade. Aprendi muito sobre como funciona o Dakar, mas é triste que tenha acabado cedo, logo quando começávamos a lidar melhor com a prova. Agora voltamos para casa e concentramo-nos no Rally Monte Carlo”, disse Mikkelsen.