Dakar, SSV T3: vários pilotos para contrariar favoritismos | AutoSport

Francisco ‘Chaleco’ López, que já ganhou os SSV três vezes é um nome incontornável entre os favoritos do T3, assim como o jovem norte americano Seth Quintero, que apesar de ter ganho 12 etapas em 2022, não foi ele o vencedor. É assim o Dakar, como bem sabemos. Cristina Gutiérrez, que conquistou o Mundial em 2021, terminou em terceiro no último Dakar. Também na lista estará outro recruta recente da Red Bull, Austin Jones, que tem tudo para brilhar no T3 depois de garantir o triunfo de 2022 num T4. Mitch Guthrie está encarregado de testar um novo modelo em desenvolvimento com vista a rumar aos T3 ‘híbridos’ num futuro próximo.

Mas há vários pilotos que querem contrariar estes favoritismos, como é o caso de Guillaume De Mevius, que brilhou em 2022. Dois ex-motards de topo, Antoine Meo (4º em 2018) e Hélder Rodrigues (3º em 2011 e 2012), ‘viraram-se’ para os SSV e vão correr num Zéphyr da PH-Sport e South Racing Can-Am, respetivamente. E contam chegar-se à frente muito rapidamente.

Já Ignacio Casale, bicampeão dos quads, está de volta após duas temporadas ao volante de um camião, e pode intrometer-se nas lutas dos T3.