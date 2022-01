Dakar, SSV T3, Seth Quintero iguala Pierre Lartigue: 10 vitórias em etapas | AutoSport

Seth Quintero venceu a etapa de hoje com quase 2m30s de avanço para Cristina Gutiérrez, fazendo dele o segundo piloto na história a arrecadar 10 vitórias em etapas num único Dakar, depois de Pierre Lartigue o ter feito em 1994. E o californiano ainda tem duas etapas para tentar melhorar este resultado. Contudo, depois dos problemas que teve na fase inicial do dkar, Quintero é apenas 16º da geral a 15h00 do líder que continua a ser Chaleco López (EKS/South Racing), agora com 55m56s de avanço para Sebastian Eriksson (EKS/South Racing) depois de ter perdido algum tempo na etapa de hoje, sem nada arriscar, já que faltam apenas duas para o fim do Dakar.

Mais atrás apenas uma troca de posição no quinto e sexto lugar: o terceiro lugar é de Fernando Alvarez (South Racing Can-Am) a 2h56m28’s, o quarto de Cristina Gutierrez Herrero (Red Bull Off-Road Team USA) a 4h22m33s, com o quinto classificado a ser agora Santiago Navarro (FN Speed Team) a 4h46m47s, por troca com Pavel Lebedev (MSK Rally Team) que roda a 4h55m41s.

