Dakar, SSV T3, Ricardo Porém: “a nossa especial foi algo caricata…” | AutoSport

Ricardo Porém, depois de ter sido ontem sexto na etapa 3, registou hoje nova boa prestação, apesar de alguns percalços, alcançando o 15.º lugar na etapa, subindo, ao 18.º lugar da geral: “Acima de tudo, temos de festejar o excelente resultado do João nesta sua primeira aventura no Dakar, que assim regista o primeiro pódio da história da equipa.

A nossa especial foi algo caricata, uma vez que na primeira fase, para ultrapassar as grandes dunas, o carro consumiu mais combustível do que o previsto e acabamos por ter de fazer muito quilómetros sem o modo ‘stage’ ativo para o poupar.

Mais tarde a proteção inferior do carro e uma transmissão também nos deram alguns problemas. Mas ainda falta muito Dakar”, comentou Ricardo Porém.

A quinta etapa, que volta a ter início e final em Ha’il, será disputada em terreno 100% de areia. O dia começa com pequenas dunas e depois continuará por zonas de deserto aberto rodeado de dunas. Neste troço de slalom, a perfeição da técnica de ultrapassagem das dunas será decisiva.