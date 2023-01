Dakar, SSV/T3: Hélder Rodrigues terceiro classificado na etapa 10 | AutoSport

Mais um dia de Dakar com pilotos portugueses em destaque em T3. Na etapa 10, Hélder Rodrigues/Gonçalo Reis (Brp Can-Am Maverick Xrs/South Racing Can-Am) terminou no terceiro posto da classificação, enquanto Ricardo Porém/Agusto Sanz (Yamaha X-Raid Yxz 1000 R Turbo/X-Raid Yamaha Supported Team) ficou próximo do pódio do dia, no quarto posto a 4:22s do melhor tempo. Rodrigues fechou a etapa a 2:46s dos vencedores Seth Quintero/Dennis Zenz (Brp Maverick/Red Bull Off-Road Jr Team Usa By BFG), enquanto Ignacio Casale/Alvaro Leon (Yamaha X-Raid Yxz 1000 R Turbo/X-Raid Yamaha Supported Team) foram os segundos classificados, a apenas 37 segundos do vencedor.

Cristina Gutierrez Herrero/Pablo Moreno Huete (Brp Maverick/Red Bull Can-Am Factory Racing) fechou o top 5 da etapa, a 4:23s do primeiro classificado.

Em termos de classificação geral, Guillaume De Mevius/Francois Cazalet (Grallyteam Ot3/Grallyteam) mantém a liderança da classe com 07:48s de vantagem sobre Austin Jones/Gustavo Gugelmin (Brp Maverick/Red Bull Off-Road Jr Team Usa By BFG). Ambos perderam tempo na etapa de hoje. Jones foi sexto classificado, enquanto Mevius terminou no 12º lugar da etapa, atrás de João Ferreira/Filipe Palmeiro (Yamaha X-Raid Yxz 1000 R Turbo/X-Raid Yamaha Supported Team), os 11º classificados. O vencedor da etapa, Seth Quintero ocupa o terceiro posto da classificação geral, já a 1:03:42s do líder.

David Zille, que venceu pela primeira vez ontem com dois segundos de vantagem sobre Guillaume de Mévius, estava a liderar o pelotão em T3 em pista na etapa 10. O argentino foi seguido pelo belga e Mitch Guthrie. Foi Guthrie o mais rápido no primeiro de três ‘waypoints’ da etapa, com 12s sobre “Chaleco” López. Ricardo Porém dava nas vistas com o terceiro tempo a 47s do norte-americano, enquanto Guillaume de Mévius estava a mais de 5 minutos.

A meio da etapa, Seth Quintero passou a liderar a tabela de tempos com apenas dois segundos de vantagem sobre Ignacio Casale. Hélder Rodrigues passava com o terceiro tempo a menos de dois minutos, enquanto Guillaume de Mévius perdia já quase 7 minutos. Austin Jones era o quarto mais rápido. No entanto, no final da etapa, Casale atrasou-se bastante, enquanto Austin Jones viu Ricardo Porém a manter um bom ritmo, que garantiu o terceiro lugar na etapa, atrás do compatriota Hélder Rodrigues. Na frente, Quintero assumiu as despesas do dia e terminou com o tempo total de 1:55:17s.

Foto: Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool