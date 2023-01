Dakar, SSV T3, Hélder Rodrigues: prova de altos e baixos, mas o andamento está lá… | AutoSport

A um dia do fim do Dakar, Hélder Rodrigues e Gonçalo Reis (BRP South Racing Can-Am) são 27º da geral. Desde a etapa 4 quando caíram para a as últimas posições que têm vindo a encetar uma boa recuperação e já estão no 27º lugar da geral. Logo no dia seguinte subiu de 36º para 33º, até à etapa 10 ainda andou no sobe e desce, mas desde aí para cá tem vindo a recuperar posições, embora a classificação tenha ficado longe do que esperava à partida da prova. Logo no arranque da prova estiveram muito azarados, apesar de terem começado bem, no top 10, mas na etapa 2 perderam muito tempo.

Na etapa 3 ainda foram a tempo de recuperar de 21º para 17º, mas na tirada seguinte novo grande contratempo, já que ficaram sem combustível e tiveram que esperar três horas pelo Camião de assistência.

Hélder Rodrigues recorda o que têm sido os altos e baixos deste Dakar. “a 1ª etapa foi um dia duro, e ainda andávamos à procura do nosso ritmo. Começámos focados em não perder muito tempo e estarmos sempre perto dos primeiros e o nosso objetivo era ir chegando à frente”, começou por dizer Hélder Rodrigues. Mas as coisas rapidamente se precipitaram já que na etapa 2 tiveram um dia difícil: “furamos dois pneus, tivemos de abrandar o ritmo e a 130 km do final parti uma barra estabilizadora e com isso perdi muito tempo”, disse.

No dia seguinte, conseguiu fazer uma etapa mas rodando muito atrás: “Foi um dia complicado, partimos muito de trás e choveu muito. Ficámos atascados uma vez numa zona com muita lama”. As coisas não melhoraram no dia seguinte, já que ficou sem combustível o que o obrigou a permanecer várias horas no deserto à espera de ajuda.

Mas a falta de potência no seu Can Am continuava a manifestar-se, e Hélder Rodrigues esperava pelo dia de descanso pois a questão da falta de potência continuava por

Resolver, mesmo após o dia de descanso: “fizemos diversas alterações, mas infelizmente o problema persiste”, disse na altura Hélder Rodrigues.

No dia seguinte, contudo, as coisas foram melhores com um terceiro lugar entre os T3, o melhor resultado do piloto português nesta sua estreia na competição auto do Dakar: “Estou muito satisfeito. Fiz pódio e consegui o meu melhor resultado neste Dakar. Foi uma bela etapa de dunas. Já não fazia dunas assim há muito tempo. De resto a primeira semana foi complicada. Tínhamos um problema no carro que denotava falta de potência, mas felizmente isso já está resolvido”, disse, numa altura em que as coisas melhoravam a olhos vistos. Mas os azares não ficaram por aqui e um problema mecânico atrasou Hélder Rodrigues na 11ª etapa.