Dakar, SSV T3, Etapa 8: João Ferreira vence, mais equilíbrio na frente da corrida | AutoSport

João Ferreira e Filipe Palmeiro venceram a etapa de hoje dos T3 no Dakar. Este é mais um marco na carreira do jovem piloto português no Dakar, vencendo pela primeira vez no Dakar, ao passo que a Yamaha torna-se no primeiro fabricante a vencer etapas nas motos e nas quatro rodas…

A dupla lusa bateu bateu Chaleco Lopez (Red Bull Can-Am Factory Team) por 17s com Mitchell Guthrie (Red Bull Off-Road Jr Team USA) em terceiro a 2m02s. Quarto posto para Austin Jones (Red Bull Off-Road Jr Team USA) a 3m11s

Na geral, Guillaume De Mevius (Grallyteam) mantém a liderança mas agora somente com 3m19s de avanço para Austin Jones (Red Bull Off-Road Jr Team USA) com

Seth Quintero (Red Bull Off-Road Jr Team USA) a 1h02m25s. Muita pressão para o belga, quando o Dakar chegou agora ao meio da prova.

Francisco Lopez Contardo (Red Bull Can-Am Factory Team) é quarto a 2h30m 51’s, com Cristina Gutierrez (Red Bull Can-Am Factory Team) em quinto a 2h53m37s. Como se percebe, em condições normais a prova vai ser decidida entre os dois primeiros da classificação geral.



Classificação Online – CLIQUE AQUI