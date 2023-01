Dakar, SSV T3, Etapa 6: Guillaume De Mevius e Austin Jones na luta | AutoSport

Guillaume De Mevius/Francois Cazalet (Grallyteam OT3/Grallyteam) líderes dos T3, venceram a etapa de hoje do Dakar batendo com Austin Jones/Gustavo Gugelmin (BRP Maverick/Red Bull Off-Road Jr Team USA) por 1m39s com Seth Quintero/Dennis Zenz (BRP Maverick/Red Bull Off-Road Jr Team USA) em terceiro a 2m26s.

Na geral, Guillaume De Mevius dilatou um pouco o seu avanço para Austin Jones, com Seth Quintero em terceiro a 1h8m15s.

Francisco Lopez Contardo/Juan Pablo Latrach Vinagre (Can – Am Xrs/Red Bull Can-Am Factory Racing) são quartos a 2h45m.

Como se percebe, a luta, em condições normais vai ser entre o belga e o norte-americano, mas a verdade é que falta muito Dakar pela frente.

Saleh Alsaif/Joao Pedro Ré (Can-Am X3 Black Horse Team) continuam bem classificados, são sextos da geral.

