Dakar, SSV T3, Etapa 5: Guillaume De Mevius é o novo líder | AutoSport

Mitch Guthrie/Kellon Walch (T3M By MCe-5 Development/Red Bull Off-Road Jr Team), que assumiram ontem a liderança na classificação geral dos T3, sofreram problemas mecânicos após 165 km. Os norte-americanos tiveram que aguardar o seu camião de assistência, e com isso perderam, logicamente a liderança, para Guillaume De Mevius/Francois Cazalet (Grallyteam OT3/Grallyteam), que tem agora 7m20s de avanço para Austin Jones/Gustavo Gugelmin (BRP Maverick/Red Bull Off-Road Jr Team Usa) com Seth Quintero/Dennis Zenz (BRP Maverick/Red Bull Off-Road Jr Team Usa) em terceiro já a mais de uma hora depois de ontem ter tudo um infortúnio e perdido quase 1 hora e 20 minutos depois de ter perdido uma roda. Cristina Gutierrez/Pablo Moreno Huete (BRP Maverick/Red Bull Can-Am Factory Racing) são quartos classificados a duas horas e meia depois de terem tido problemas na fase inicial da prova, o mesmo sucedendo com os quintos classificados, Francisco Lopez Contardo/Juan Pablo Latrach Vinagre (Can-Am XRS/Red Bull Can-Am Factory Racing), que rodam a poucos minutos da piloto espanhola.

Belo sexto posto de Saleh Alsaif/Joao Pedro Ré (Can-Am X3 Black Horse Team) num dia em que para já só Hélder Rodrigues/Goncalo Reis (BRP Can-Am Maverick Xrs/South Racing Can-Am) terminaram a eta, estando agora no 19º posto da geral.