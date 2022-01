Dakar, SSV/T3, Etapa 4: Chaleco Lopez ‘dobra’ vantagem, Mário Franco sobe mais uma posição | AutoSport

Bom dia para Portugal nos SSV/T3 com Mário Franco/Rui Franco a subirem mais uma posição, para o sexto lugar da geral. Na etapa, Seth Quintero foi o mais rápido na frente de Guillaume de Mevius com Francisco Lopez Contardo na terceira posição na frente de Cristina Gutierrez e Sebastian Eriksson.

Deste modo, na geral, Francisco Lopez Contardo tem agora 20m59s de avanço para o sueco Sebastian Eriksson, dobrando o avanço que trazia do dia de ontem.

O francês Philippe Pinchedez é agora o novo terceiro classificado, subindo uma posição na geral, já que Pavel Lebedev teve hoje problemas e perdeu muito tempo, atrasando-se,

Fernando Alvarez é quarto a cerca de um quarto de hora do pódio, com Cristina Gutierrez Herrero 16 minutos mais atrás. Deste modo, Mário e Rui Franco subiram uma posição e estão a uma hora do quinto posto.