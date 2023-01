Dakar, SSV/T3, Etapa 2: Mitchell Guthrie vence, mas Chaleco Lopez mantém liderança | AutoSport

A dupla Mitchell Guthrie/Kellon Walch (W2RC T3M By MCE-5 Development) da Red Bull Off-Road JR Team Usa By BF Goodrich foi a mais rápida da segunda etapa do Dakar 2023 na classe T3, batendo o líder da classificação geral Francisco “Chaleco” Lopez Contardo/Juan Pablo Latrach Vinagre (Can-Am XRS/Red Bull Can-Am Factory Racing) por 1 minuto e 25 segundos. Chaleco Lopez tinha passado para a frente da etapa, mas com uma ponta final sempre a fundo, Guthrie terminou como o piloto mais rápido do dia.

Seth Quintero/Dennis Zenz (BRP Maverick/Red Bull Off-Road JR Team Usa By BF Goodrich) terminou a etapa que ligou Sea Camp a a Al-Ula com o terceiro melhor tempo a 7:01s do seu compatriota Mitchell Guthrie, enquanto Guillaume De Mevius/Francois Cazalet (GRallyteam OT03/GRallyTeam) foi o quarto classificado (+8:29s) e Austin Jones/Gustavo Gugelmin (BRP Maverick/Red Bull Off-Road JR Team Usa By BF Goodrich) fechou os cinco primeiros a 14 minutos e 15 segundos, depois de terem liderado a tabela de tempos ainda nos primeiros quilómetros do dia.

A dupla espanhola Cristina Gutierrez Herrero/Pablo Moreno Huete (Can-Am XRS/Red Bull Can-Am Factory Racing) foi a sexta classificada com um atraso de 22:26s para o vencedor da etapa, seguindo-se Saleh Alsaif navegado pelo portugues João Ré (Can-Am X3/Black Horse Team) e Hans Weijs/Tim Rietveld (Arcane T3/Arcane Racing). Fecharam o top 10 Jean-Luc Ceccaldi-Pisson/Cedric Duple (Ph-Sport Zephyr/JLC Racing) e David Zille/Sebastian Cesana (BRP Can-Am Maverick Xrs/South Racing Can-Am).

“Chaleco” Lopez continua na frente da classificação desta categoria, tendo Quintero no segundo posto por troca com Mevius a 8 minutos e 43 segundos de diferença. O terceiro classificado tem apenas mais 10 segundos que Quintero.

(em atualização)

Filme da Etapa

Chaleco López foi o primeiro na pista, com o chileno seguido por Guillaume De Mevius e os seus dois companheiros de equipa Red Bull, Seth Quintero e Austin Jones. Cristina Gutiérrez, que teve dois furos na Etapa 1, perdendo 20 minutos, tentava hoje recuperar.

Hélder Rodrigues passou Austin Jones, e subiu ao topo da classificação provisória da etapa 2, após o Km 48, 51s na frente do norte-americano, mas este recuperou a liderança no Km 105, passando para a frente do português. Chaleco López era segundo, 1m33s atrás do seu companheiro de equipa. Jones continuou a ser o mais rápido da etapa até que Chaleco López passou a liderar a classificação do dia e esteve muito perto da vitória na segunda etapa do Dakar 2023. No entanto, Mitchell Guthrie foi encurtando a distância que o separava da frente e deixou para trás toda a concorrência nos quilómetros finais, inclusive Chaleco López. Bateu o chileno por 1:25s, tendo passado no penúltimo ‘check-point’ a doze segundos do então líder da etapa. Seth Quintero foi o terceiro mais rápido do dia, mantendo-se no segundo posto da classificação geral dos T3, 8:43s atrás de Lopez que mantém o primeiro posto. Guillaume De Mevius foi o terceiro do dia, ocupando o mesmo posto na geral, com Guthrie a saltar para o quarto lugar com o resultado obtido na segunda etapa.