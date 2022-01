Dakar, SSV T3, Etapa 1B: Seth Quintero líder | AutoSport

Bom desempenho de Seth Quintero na categoria de protótipos leves (T3)! O norte americano dominou a segunda etapa batendo ‘Chaleco’ López, o campeão reinante na categoria T3 (SSV). Cristina Gutiérrez cedeu 30 minutos e é uma das grandes perdedoras da etapa, tal como o seu companheiro de equipa Guillaume de Mevius, que parou ao km 261.

S. Quintero (Red Bull Off-Road Junior Team USA) bateu Chaleco Lopez (EKS South Racing) por 1:58 com S. Eriksson (EKS South Racing) em terceiro a 6:52.

Andreas Mikkelsen e Ola Floene (Red Bull Off-Road Junior Team USA) começaram hoje a aprender o que é o Dakar e cederam 55:06m.

Na geral, Seth Quintero lidera com 1:20 de avanço para Chaleco Lopez com S. Eriksson em terceiro a 5:23 da frente. P. Lebedev é quarto na frente de C. Gutierrez. A. Mikkelsen é 10º a 40:15 da frente.

