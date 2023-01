Dakar, SSV T3, Etapa 11, triunfo de Ricardo Porém: “é um objetivo cumprido” | AutoSport

Depois de João Ferreira, foi também a vez de Ricardo Porém vencer uma etapa do Dakar, o que conseguiu hoje pela primeira vez na sua carreira. A cumprir a quarta participação em provas organizadas pela ASO, o piloto de Leiria, de 33 anos, duas vezes campeão nacional, fez uma etapa irrepreensível, superando toda a concorrência.

Em segundo lugar, a 20 segundos, ficou o seu companheiro de equipa e Campeão Nacional de Todo-o-Terreno 2022, João Ferreira: “Que felicidade! Vencer uma etapa do Dakar é um objetivo cumprido para o qual trabalhei imenso desde o início da minha carreira.

Estou verdadeiramente contente com o resultado obtido e também pelo resultado conseguido pela equipa, uma vez que colocámos três carros nas três primeiras posições, com o João a ser segundo.

Foi uma luta bonita e a melhor forma de levar mais longe a bandeira de Portugal, num dia marcado pelas lembranças que tivemos do falecimento do Paulo Gonçalves, que nos deixou neste dia, em 2020”, disse Ricardo Porém no final da tirada.