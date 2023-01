Dakar, SSV T3, Etapa 11, João Ferreira: “Hoje, ficar em segundo teve sabor a vitória! | AutoSport

João Ferreira mostrou-se satisfeito pelo seu quarto pódio em onze etapas, apesar de ter perdido a especial de hoje apenas por 20 segundos. Tendo em conta para quem perdeu, Ricardo Porém, essa é a ‘derrota’ mais ‘doce’ que poderia ter: “Hoje, ficar em segundo teve sabor a vitória! Este quarto pódio no Dakar teve a curiosidade de perdermos por 20 segundos para o Ricardo Porém, uma das pessoas que me apoiou em toda a carreira e um grande exemplo para mim. Uma dobradinha portuguesa, num dia em que a X-Raid garantiu um triplete com o terceiro lugar entregue ao nosso colega de equipa Ignacio Casale. Felizmente acabamos o dia sem problemas e estamos prontos para a segunda parte da etapa maratona”, explicou o Campeão Nacional.

Amanhã, a etapa trará para os pilotos e máquina um novo festival de Dunas. Depois de um dia em que não contaram com o apoio dos mecânicos no final da etapa, espera-se que exista alguma cautela entre o pelotão. Todas as respostas serão dadas na chegada Sheybah, no final da etapa maratona.