Dakar, SSV: T3 e T4 muito ‘abertos’ mas os ‘Red Bull’ são favoritos | AutoSport

Pelo terceiro ano os SSV T3 (protótipos ‘leves’) e T4 (SSV de produção) surgem divididos no Dakar em categorias que continuam a crescer. São, de longe, as que mais crescem de ano para ano no Dakar, e são cada vez mais os concorrentes a migrar para o T3 e T4, e basta dar o exemplo português para o provar. Hélder Rodrigues, depois de brilhar nas Motos, corre este ano de T3 e Ricardo Porém a mesma coisa, vindo dos automóveis.

Nas sete classificações dos SSV no Dakar dos últimos cinco anos, o chileno Chaleco Lopez é o piloto que mais vezes inscreveu o seu nome entre os vencedores, três, em 2019, 2021 (T4) e 2022 (T3). O brasileiro Reinaldo Varela venceu em 2018, Casey Currie em 2020, ainda categoria única. Em 2021, quando existiu a separação, T3, T4, o checo Josef Machacek triunfou no T3 e em 2022 Austin Jones no T4.

Quanto aos portugueses, há três duplas no T3, Hélder Rodrigues/Gonçalo Reis (BRP South Racing Can-Am), Ricardo Porém/Augusto Sanz (Yamaha X-Raid Supported Team), e João Ferreira/Filipe Palmeiro (Yamaha X-Raid Supported Team) sendo que qualquer deles tem condições para trazer bons resultados para Portugal. Nos T4, só navegadores, Pedro Bianchi Prata, Miguel Alberty, David Megre e Fausto Mota.

Este ano esperam-se novamente duas categorias muito abertas. 46 equipas estão inscritas nos T4, 47 nos T3. Como tem sido habitual, a Red Bull através da sua Can-Am Factory Team congregar alguns dos melhores pilotos. Este ano, o atual ‘campeão’ em título, Chaleco López bem como Cristina Gutiérrez e ainda o vencedor do Mundial de T3, Rokas Baciuška marcam presença na equipa, enquanto a Red Bull Off-Road Junior Team USA tem nas suas hostes Seth Quintero, Austin Jones e Mitch Guthrie. Basicamente, ‘Dream Teams’.

Contudo, e como tem sucedido todos os anos, não é fácil antever uma hierarquia porque há sempre muitas surpresas com perfeitos desconhecidos a surpreenderem muita gente. Seja como for, é difícil acreditar que os vencedores estejam fora do universo Red Bull, mas nunca se sabe, sem que a prova nos dê algumas pistas nos primeiros dias.