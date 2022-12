Dakar, SSV/T3: Cristina Gutierrez vence prólogo, Ricardo Porém 6º | AutoSport

O Dakar arrancou, mas as classificações online ainda estão em afinação. Alguns registos foram revistos e com isso temos um português ainda mais acima do que sucedia inicialmente. Depois de terem surgido inicialmente na 31ª posição, Ricardo Porém/Agusto Sanz (Yamaha X-Raid YXZ 1000 R Turbo/X-Raid Yamaha Supported Team), foram, afinal, sextos dos T3, a 14s da frente.

Cristina Gutierrez/Pablo Moreno (BRP Maverick/Red Bull Can-Am Factory Racing) venceram o prólogo do T3 um segundo na frente de Seth Quintero/Dennis Zenz (BRP Maverick/Red Bull Off-Road Jr Team USA) com Guillaume De Mevius/Francois Cazalet (Grallyteam OT3) em terceiro a 3 segundos.

Quarto posto para Mitchell Guthrie/Kellon Walch (T3m By Mce-5 Development/Red Bull Off-Road Jr Team USA) com Hans Weijs/Tim Rietveld (Arcane T3/Arcane Racing) em quinto na frente de Ricardo Porém.

Seguem-se Francisco Lopez Contardo/Juan Vinagre (Can – Am XRS/Red Bull Can-Am Factory Racing), Santiago Navarro/Adrien Metge (Can-Am Maverick X3/FN Speed Team) na frente de Hélder Rodrigues/Gonçalo Reis (BRP Can-Am Maverick XRS/South Racing Can-Am), segundos melhores portugueses.

João Ferreira/Filipe Palmeiro (Yamaha X-Raid YXZ 1000 R Turbo/X-Raid Yamaha Supported Team) foram 17º, a 33s da frente. Na 18ª posição ficou a derradeira surpresa lusa, já que à última da hora João Pedro Ré está a navegar o saudita Sales Alsaif, vencedor de uma etapa na edição 2021, num CanAm T3. Hoje no prólogo foram 18º

Classificações Online – CLIQUE AQUI