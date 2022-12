Dakar, SSV/T3: Cristina Gutierrez vence prólogo, Hélder Rodrigues 7º | AutoSport

Cristina Gutierrez/Pablo Moreno (BRP Maverick/Red Bull Can-Am Factory Racing) venceram o prólogo do T3 um segundo na frente de Seth Quintero/Dennis Zenz (BRP Maverick/Red Bull Off-Road Jr Team USA) com Guillaume De Mevius/Francois Cazalet (Grallyteam OT3) em terceiro a 3 segundos.

Quarto posto para Mitchell Guthrie/Kellon Walch (T3m By Mce-5 Development/Red Bull Off-Road Jr Team USA) com Francisco Lopez Contardo/Juan Vinagre (Can – Am XRS/ Red Bull Can-Am Factory Racing) logo a seguir. Sexto posto para Santiago Navarro/Adrien Metge (Can-Am Maverick X3 FN Speed Team) na frente do melhor dos portugueses, Hélder Rodrigues/Gonçalo Reis (BRP Can-Am Maverick XRS/South Racing Can-Am).

A fechar o top 10 ficaram David Zille/Sebastian Cesana (BRP Can-Am Maverick XRS/South Racing Can-Am), Austin Jones/Gustavo Gugelmin (BRP Maverick/Red Bull Off-Road Jr/ Team USa) e Ignacio Casale/Alvaro Leon (Yamaha X-Raid YXZ 1000 R Turbo/X-Raid Yamaha Supported Team)

João Ferreira/Filipe Palmeiro (Yamaha X-Raid YXZ 1000 R Turbo/X-Raid Yamaha Supported Team) foram 13º, e Ricardo Porém/Agusto Sanz (Yamaha X-Raid YXZ 1000 R Turbo/X-Raid Yamaha Supported Team), 31º, até ver pois com a chegada de mais concorrentes as posições podem mudar.

Classificações Online – CLIQUE AQUI