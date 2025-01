Dakar, SSV: Sara Price dominou etapa 11 SSV, Alexandre Pinto e Bernardo Oliveira no Pódio da geral

A piloto americana Sara Price teve um desempenho dominante na última etapa da categoria SSV, garantindo a sua segunda vitória do ano. Price, que foi a terceira concorrente a iniciar a especial, rapidamente assumiu o controlo da corrida e manteve a liderança ao longo da extenuante etapa de 276 quilómetros.

Após 45 quilómetros, Price já tinha estabelecido uma vantagem de 1min11seg sobre Jeremias Ferioli, com Xavier de Soultrait a seguir por 1min18seg. A luta continuou intensa, mas à medida que a etapa avançava, Price continua a aumentar a sua vantagem. Na marca dos 94 quilómetros, ela tinha aumentado a sua vantagem para 2min24seg sobre Ferioli e 2min47seg sobre de Soultrait.

Aos 138 km, Price continuava a dominar, com Ferioli e de Soultrait ainda a mais de dois minutos de distância. O atual campeão ‘Chaleco’ Lopez subiu para quarto, a três minutos de Price. Entretanto, o líder da classificação geral Brock Heger adotou uma abordagem mais cautelosa, seguindo o americano por 3min32seg.

A maior reviravolta aconteceu aos 186 quilómetros, quando de Soultrait, que estava em segundo lugar na classificação geral, sofreu um problema mecânico e foi obrigado a parar durante mais de 15 minutos. Incapaz de continuar a sua tentativa de vencer a etapa, o francês decidiu abandonar a especial e dirigir-se diretamente para o acampamento – terminando assim a sua luta pelo título.

Aos 255 km, Price tinha solidificado a sua liderança, com uma vantagem de quase 3min30seg sobre Lopez e Ferioli. Ela cruzou a linha de chegada com uma margem decisiva, terminando 3min30seg à frente de Lopez, que beneficiou do infortúnio de Soultrait para subir para o segundo lugar na classificação geral. Ferioli completou os três primeiros do dia, terminando a apenas 5 segundos de Lopez.

Apesar da impressionante vitória de Price na etapa, Heger ainda mantém uma confortável liderança na classificação geral, com mais de duas horas de vantagem sobre o seu concorrente mais próximo. Faltando apenas uma etapa, Heger já tem uma mão no troféu, mas Price demonstrou mais uma vez a sua proeza na categoria SSV com um desempenho dominante.

Alexandre Pinto-Bernardo Oliveira (Brp Can-Am Maverick XRS Turbo RR) fizeram uma excelente etapa e deram um passo importante para terminarem no pódio dos SSV neste Dakar 2025. A dupla portuguesa andou sempre na luta pelo top5, mas conseguiu ganhar tempo nos últimos quilómetros e fechou a etapa no quinto lugar. Com a desistência de Soultrait, as portas do terceiro lugar abriram-se. O pódio está praticamente garantido, com mais de uma hora e 45 de vantagem para os quartos classificados.

João Monteiro-Nuno Morais (Brp Can-Am Maverick R) também fizeram uma etapa muito sólida. Inicialmente até pareciam estar melhor que os compatriotas Alexandre Pinto-Bernardo Oliveira, mas depois do km 174 perderam tempo e acabaram a etapa em 11º. Nas contas da geral, subirm uma posição, para o sétimo posto, fruto da desistência de Soultrait.

João Dias-Gonçalo Reis (Brp Can-Am Maverick XRS Turbo RR) terminaram a etapa em 27º, estando em 28º da classificação geral.

