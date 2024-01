Dakar, SSV, Etapa 8: João Ferreira vence e sobe ao segundo posto | AutoSport

João Ferreira/Filipe Palmeiro (South Racing Can-Am) venceram a etapa de hoje dos SSV (T4), e com isso ascenderam ao segundo lugar da geral dos SSV (T4) no Dakar, agora somente a 7m41s de Xavier de Soultrait/Martin Bonnet (Polaris/Sébastien Loeb Racing – Bardahl Team) que hoje cederam 3m43s aos portugueses. Um dia fantástico para as cores lusas, com João Ferreira/Filipe Palmeiro (South Racing Can-Am) a ficar um pouco mais perto do objetivo final, o triunfo.

Não vai ser fácil a luta, mas estamos agora nas etapas decisivas, ficam a faltar quatro e ainda há muitos quilómetros pela frente.

Yasir Seaidan/ Adrien Metge (Can-Am MMP) e Sara Price/Jeremy Gray (South Racing Can-Am) perderam ambos posições para a dupla lusa que salta do quarto para o segundo lugar.

Sara Price/Jeremy Gray (South Racing Can-Am) são agora terceiros classificados na frente de Jerome de Sadeleer/Michael Metge (MMP), com o top 4 ainda separado por menos de meia hora.

