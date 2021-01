Dakar, SSV, Etapa 7: Saleh Alsaif vence. Aron Domzala continua líder

Saleh Alsaif/Oriol Vidal Montijano venceram a sétima etapa do Rally Dakar, dando assim dupla alegria aos sauditas, depois de Yazeed Al Rajhi ter vencido a etapa nos Auto.

Este dupla ficou na frente de Reinaldo Varela/Maykel Justo por 2min01s. Terceira posição nesta sétima etapa para Michal Goczal/Szymon Gospodarczyk, a 2min35s dos vencedores.

Na geral, Aron Domzala/Maciej Marton aumentaram a sua liderança para oito minutos sobre a segunda posição. Aí, mudanças, com Seth Quintero/Dennis Zenz a assumirem a posição intermédia do pódio. No degrau mais baixo estão Michal Goczal/Szymon Gospodarczyk, a mais de meia hora da liderança.

Lourenço Rosa e Joaquim Dias foram 8º (provisoriamente), seguindo em 10º da geral (provisório).

(Mais informações assim que possível)

