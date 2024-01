Dakar, SSV, Etapa 4: João Ferreira vence e recupera 17 minutos ‘à frente’ da corrida… | AutoSport

João Ferreira/Filipe Palmeiro (South Racing Can-Am) venceram a etapa de hoje dos SSV (T4) o primeiro triunfo deste ano, batendo Yasir Seaidan/ Adrien Metge (Can-Am MMP) por 2m48s, e Xavier de Soultrait/Martin Bonnet (Polaris/Sebastien Loeb Racing – Bardahl Team) por 4m54s. Manteve o sétimo posto, mas recuperando cerca de 17 minutos para a frente da corrida. Gerard Farres/Gil Diego (South Racing Can-Am) foram hoje oitavos mas mantêm sensivelmente o mesmo avanço para os segundos, que já não são Sara Price/Jeremy Gray (South Racing Can-Am) mas sim Jerome de Sadeleer/Michael Metge (MMP), agora a 14m33s. Há um português perto do pódio provisório da categoria, já que Cristiano Batista/Fausto Mota (Can-Am South Racing Can-Am) subiram do quinto posto em que estavam ontem, para o quarto lugar, atrás de Rodrigo Varela/Enio Bozzano Junior (Can-Am Team BBR), que também subiram uma posição, já que Sara Price caiu para o quinto posto. Boa vitória de João Ferreira, que depois de um começo de prova atribulado, está a começar a recuperar e tendo em conta que falta ainda oito etapas, os, 31 minutos que o separa da frente ainda são recuperáveis, embora tenha de arriscar mais do que os adversários.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI