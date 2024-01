Dakar, SSV, Etapa 3: Triunfo de Yasir Seaidan/Gerard Farres mantém liderança | AutoSport

Depois de triunfos de Rodrigo Varela e Gerard Farres, hoje foi a vez de Yasir Seaidan/ Adrien Metge (Can-Am MMP) vencer, 4m07s na frente de João Ferreira/Filipe Palmeiro (South Racing Can-Am) com Gerard Farres/Gil Diego (South Racing Can-Am) em terceiro a 5m24s.

Sara Price/Jeremy Gray (South Racing Can-Am) foi quarta na frente de Cristiano Batista/Fausto Mota (Can-Am South Racing Can-Am), que liderou algum tempo a etapa.

Na Geral, Gerard Farres/Gil Diego (South Racing Can-Am) lideram com 14m55s de avanço para Sara Price/Jeremy Gray (South Racing Can-Am) com Jerome de Sadeleer/Michael Metge (MMP) em terceiro a 19m41s. Cristiano Batista/Fausto Mota (Can-Am South Racing Can-Am), são quintos a 31m18s, e João Ferreira/Filipe Palmeiro (South Racing Can-Am) são sétimos a 48m17s.

Cristiano Batista Fausto Mota, que venceram uma etapa no ano passado no seu primeiro Dakar, foram os mais rápidos a percorrer os primeiros 38 quilómetros da especial do dia. A dupla luso-brasileira liderava provisoriamente, o segundo classificado, o suíço Jérôme de Sadeleer, que está de volta ao Dakar depois de uma primeira participação em 2022. Sebastián Guayasamin completa o trio da frente.

Mais à frente, Cristiano Batista continuava com o melhor tempo após 135 km. O brasileiro liderava Yasir Seaidan por 52s e Xavier de Soultrait por 55s’, com o francês a desfrutar de um bom início de rali no seu novo Polaris. Seguindo o rasto de Cristiano Batista até à marca dos 349 km, Yasir Seaidan aproveitou um erro do seu rival brasileiro para assumir a liderança. Após 310 km, o saudita conseguiu o melhor tempo, com uma vantagem de 3m45s sobre o seu perseguidor mais próximo, Gerard Farres, o vencedor de ontem. Quanto a Batista, ficou mais de 9 minutos atrás de Seaidan.

Tempos Online – CLIQUE AQUI