Dakar, Seth Quintero: “a velocidade está lá, agora é fazê-lo durante 14 dias seguidos” | AutoSport

Seth Quintero é um dos novos pilotos da equipa oficial da Toyota, a Gazoo Racing e vai correr no Rally Dakar com bem mais responsabilidades que até aqui. Nas mãos vai ter a Toyota Hilux T1+ da equipa oficial, tendo a seu lado o brasileiro Lucas Moraes. Quintero garantiu sua chance ao volante de uma Hilux V6 biturbo de 3,5 litros ao vencer o título de T3 do Mundial de Rally-Raid de 2023 (W2RC) e o jovem de San Marco passa do T3 para enfrentar lendas da classe T1+ no Dakar: “Este ano inteiro foi uma luta selvagem. Eu apenas mantive o foco a cada quilómetro, mesmo quando muita coisa corria mal. Sou viciado em progressão, obcecado por isso, e esta etapa até aos T1 + é tudo em que venho pensando há algum tempo. Sempre tive velocidade bruta em períodos curtos, mas agora aprendi a aguentar duas semanas de cada vez”, começou por dizer o jovem que correu com o seu Toyota GR DKR Hilux T1+ pela primeira vez na Dubai International Baja a meio de novembro. Agora, o verdadeiro teste às suas capacidades, o Rally Dakar: “estou entusiasmado. É nervosismo, porque é o meu primeiro ano em T1 e ainda não fiz muitos quilómetros com o carro. Este carro ganhou muitas vezes, muitos ralis, foi pilotado pelos melhores do mundo. E agora sou eu que o estou a conduzir. Sei que se espera que eu ganhe. Espero isso de mim próprio, mas preciso de tempo para aprender.

Vimos no Dubai que a velocidade está lá, mas agora só temos de o fazer durante 14 dias seguidos!

Sinto-me definitivamente um pouco ansioso. Queremos bater todos os outros, mas ser o melhor do mundo sempre que entramos num carro não é a tarefa mais fácil. Sei que há pessoas que esperam que eu falhe, outras que esperam que eu tenha sucesso. Há muitos olhos a observar e a questionar.

Prefiro ir para a pista e tentar ganhar todos os dias. Tenho tanto para provar e não quero parecer que estou a fazer um cruzeiro.

O Dennis e eu provámos que é possível subir na hierarquia até ao mais alto nível das corridas de todo-o-terreno. Tivemos uma corrida fantástica nos T3, mas também uma das mais azaradas. Finalmente, por uma vez, vimos as coisas correrem-nos bem. Foi bom terminar desta forma e sair como campeões do mundo. Cruzei a linha de chegada sabendo que éramos campeões, e fiquei um pouco entorpecido e sem saber o que fazer. Acho que me deitei por volta das 20 horas dessa noite e tive a minha melhor noite de sono de sempre! Tenho a certeza de que me vou arrepender mais tarde por não ter festejado. Mas quando trabalhamos tanto para uma coisa e ela finalmente acontece, não precisamos de a explorar, porque estamos muito orgulhosos de nós próprios.”