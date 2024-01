Dakar, Seth Quintero: a segunda primeira vez de um ‘rookie’ | AutoSport

Depois de ter brilhado nos SSV, Seth Quintero teve hoje o seu primeiro dia competitivo na nova vida com a equipa oficial da Toyota no Dakar. Aos comandos da Hilux T1+, o jovem norte-americano foi segundo no prólogo, no primeiro dia com os carros de elite – Ultimate – no Dakar, um enorme ‘pulo’ competitivo. basicamente, é ‘rookie’ pela segunda vez: “Foi uma especial muito boa. Com os tempos a não contarem para a classificação geral, apenas para a posição de partida, pensei que toda a gente ia fazer alguns ‘jogos’ táticos, mas eu não quis fazer isso, só queria sair e pilotar e foi isso que fizemos. Fomos segundos, por isso estou contente. É a primeira vez que corri com o carro novo, a primeira vez que estou a correr com ele, por isso é muito bom estar a lutar contra os melhores pilotos de TT do mundo, os melhores que já o fizeram, e ser competitivo face a eles. Ainda faltam duas semanas de corrida, por isso não vou ficar muito entusiasmado, mas é bom para começar. Há muito tempo que ando a admirar estes tipos. Normalmente, na classe T3, mal os vemos começar e agora estou a andar ao lado deles. Isso pôs-me um sorriso na cara. Não parei de sorrir durante todo o tempo, e estou muito grato à equipa pelo que estão a fazer por mim. Espero que as próximas duas semanas sejam boas”, disse.