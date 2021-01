Dakar: Sébastien Loeb quer levar a luta aos Toyota e aos Mini

Sébastien Loeb e Daniel Elena regressam ao Rally Dakar, desta vez estreando o BRX T1 da equipa da Bahrain Raid Xtreme. Loeb e Elena já terminaram no pódio duas vezes, em 2017 com a equipa oficial da Peugeot e em 2019 com a equipa privada da PH Sport.

Para a edição de 2021, tendo como companheiro de equipa Nani Roma, Loeb quer estar na frente e ao dirtfish.com afirmou: “É um carro novo e quando começamos uma prova destas com um carro novo é sempre complicado porque pode haver surpresas”.

“Sei há potencial para lutar pela vitória, basta olhar para os últimos anos com uma equipa privada, onde estive na frente, mas tivemos alguns problemas mecânicos. Agora, precisamos de juntar tudo. Não será fácil, mas estamos à espera de conseguir”.

“Sempre que venho ao Dakar tenho sempre boas memórias. A motivação está cá e este novo projeto ainda faz a prova ser mais entusiasmante. Se vencer aqui será algo muito importante, porque é das corridas mais importantes no mundo”, conclui o nove vezes Campeão do Mundo de Ralis.